Marcos Braz reafirma que foi ameaçado de morte por torcedor

O vice de futebol do Flamengo Marcos Braz quebrou o silêncio nesta quinta-feira (21) no CT ninho do urubu o dirigente falou pela primeira vez após os incidentes da última terça-feira. na altura ele agrediu um torcedor no Barra Shopping em episódio que movimentou as redes sociais e gerou uma série de reações dentro e fora do clube. De acordo com o dirigente, foi uma reação a ameaças de morte que recebeu do torcedor que o abordou.

O dirigente reafirmou o que já tinha dito em depoimento ao delegado da 16ª DP, na Barra da Tijuca. Ele disse que estava ao lado da filha adolescente, de 14 anos, quando foi abordado, de acordo com ele, em tom violento. Marcos Braz garantiu que a agressão, portanto, foi uma reação imediata às ameaças recebidas. Ademais, relatou que até sua filha recebeu xingamentos.

“Depois que o cara disse ‘f. a sua filha’, me lembro de pouca coisa. Eu sou muito preparado para estar nesse cargo, mas para ser ameaçado de morte, ao lado da minha filha, não estava. Uma coisa é ser ameaçado na internet, outra é um maluco com cara de transtornado falar pessoalmente que vai te matar. Vocês têm que acreditar em mim, me ameaçaram de morte ao lado da minha filha de 14 anos”, disse, aumentando o tom:

“Eu sou vítima! Eu sou vítima! Não tenho vergonha de ser vítima! Eu sou vítima sendo vereador do Rio de Janeiro, sou vítima sendo vice-presidente de futebol do Flamengo! E eu sempre recebo xingamentos! Vocês têm que acreditar em mim! Acham que eu ia querer arrumar problema ao lado da minha filha e das amigas dela?”

