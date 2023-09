Neymar chama a atenção ao aparecer sem aliança em treino

A vida particular de Neymar tem chamado muito a atenção nos últimos dias. Poucos meses após se desculpar com Bruna Biancardi por causa de uma traição, o jogador foi pego no flagra com duas mulheres, em uma boate, na Espanha. O camisa 10, agora, apareceu, nesta quinta-feira (21), sem aliança em um treino.

O jogador, em uma foto no treino do Al-Hilal, está sem aliança de compromisso. Vale ressaltar que ele e Bruna Biancardi usam o anel há algum tempo.

Quando o atleta, afinal, levanta a mão, é possível perceber a ausência da aliança.

Bruna Biancardi se pronunciou sobre os últimos acontecimentos e falou da decepção com Neymar. Contudo, ela esclareceu que está focada na gravidez. Ela espera Mavie, filha com o jogador brasileiro.

No entanto, é comum ver jogadores casados ou com relacionamentos que utilizam alianças sem os objetos durante treinos e jogos. Um álibi, portanto, para Neymar se defender de especulações.

Bruna Biancardi deixa de seguir clube de Neymar

A namorada do craque brasileiro, Bruna Biancardi, tomou uma atitude inesperada nos últimos dias. Nas redes sociais, ela parou de seguir o Al-Hilal, clube que o camisa 10 atua.

Aliás, Neymar até agora não se pronunciou sobre os últimos acontecimentos.