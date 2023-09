Momento ruim no Brasileiro pressiona São Paulo pela Copa do Brasil

O São Paulo perdeu para o Fortaleza por 2 a 1, nesta quarta-feira (20), no Morumbi, pela 24° rodada do Campeonato Brasileiro. Para a partida, o técnico Dorival Júnior decidiu mandar a campo um time reserva, mas por um bom motivo. Afinal, neste domingo (24), o Tricolor disputa a final da Copa do Brasil, contra o Flamengo, podendo conquistar um título inédito na galeria do clube.

Contudo, o revés para o Fortaleza fez com que a situação do São Paulo ficasse complicada. Na 13ª posição do Brasileirão, o Tricolor soma 28 pontos em 23 jogos disputados e está apenas a quatro pontos à frente do Santos, primeiro time dentro da zona de rebaixamento. Além disso, a equipe de Dorival também se distancia cada vez mais do grupo que se classifica para a Libertadores.

Existe uma expectativa, tanto da comissão técnica quanto da torcida, que com o retorno dos titulares, o São Paulo se recupere na competição e suba na tabela. Contudo, o Tricolor precisa ligar o alerta com a proximidade da zona de rebaixamento, para não passar sufoco na reta final da temporada.

A última vitória da equipe no Campeonato Brasileiro foi no dia 16 de julho, diante do Santos, no Morumbi. De lá para cá, foram oito jogos, com cinco derrotas e três empates. Alguns desses com o time titular ou misto.

São Paulo vê vaga na Libertadores ficar dramática

Além disso, caso não conquiste a Copa do Brasil, o São Paulo terá uma missão quase impossível, para se classificar para a próxima edição da Libertadores. O sexto colocado Flamengo, último time que conquistaria uma vaga para o torneio continental pela posição, tem 40 pontos. Neste momento, são 12 pontos de diferença.

É fato que a Copa do Brasil é a grande prioridade do São Paulo na temporada. Mas uma derrota para o Flamengo, pode significar mais uma grande frustração para a história recente do clube.

