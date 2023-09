Santos está disposto a pagar multa rescisória para ter Fábio Carille

O Santos está decidido a contratar o técnico Fábio Carille. Ele está atualmente está no comando do V-Varen Nagasaki, do Japão. O clube nipônico não tem intenção de liberar o comandante. Assim, o Peixe está disposto a pagar R$ 7,2 milhões da multa rescisória e oferecer um salário alto para contar com o treinador.

Para passar mais segurança ao treinador, o Santos quer a oferecer um contrato até dezembro de 2024 para Fábio Carille. O movimento é arriscado, já que o mandato do presidente Andres Rueda se encerra no final desta temporada. Assim, um novo mandatário já assumiria o Peixe com o técnico no comando.

Carille está ciente da negociação e inclinado a aceitar a oferta do Peixe. O clube japonês ainda não foi notificado, mas, caso o Santos pague o valor integral da multa, os asiáticos não poderão barrar a saída do treinador. Sua chegada dependeria exclusivamente do técnico.

O Peixe espera que uma decisão aconteça até o final de semana. Apesar da vitória sobre o Bahia ter tranquilizado os ânimos na Vila Belmiro, a diretoria do Santos quer aproveitar o período de 12 dias sem jogos para que o novo treinador se acostume com o clube.

Campeão brasileiro com o Corinthians em 2017, Carille teve passagem pelo clube da Vila Belmiro em 2021 e 2022. Aliás, em seu primeiro ano de contrato, o treinador conseguiu livrar o Peixe do rebaixamento no Brasileirão. Algo semelhante ao que acontece nesta temporada.

