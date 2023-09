Corinthians faz novo acordo para pagar dívida com Ramiro

O Corinthians realizou um segundo acordo com o volante Ramiro para acertar uma dívida que o clube tem com o atleta, desde que ele deixou o Timão. O clube do Parque São Jorge vai pagar R$ 6 milhões referentes a direitos de imagem atrasados. Contudo, ficou acertado que este pagamento será em 24 prestações de R$ 250 mil.

Além disso, o Alvinegro também pagará R$ 1,58 milhão a Ramiro, valor referente a verbas rescisórias, saldo de salário e Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Assim, o volante deve receber R$ 7,5 milhões do Corinthians, no total.

O acordo para quitação dos direitos de imagem acabou homologado pela Justiça na última segunda-feira (18). O Corinthians já havia sido condenado a pagar R$ 7,5 milhões, mas conseguiu se livrar de multas e alongar o prazo de pagamento. Em caso de inadimplência ou atraso, haverá multa de 20% sobre o valor total.

Este é o segundo processo que Ramiro move contra o Timão. Afinal, em abril deste ano, ele obteve uma vitória na Justiça, referentes a direitos de imagens não pagos pelo clube. Aliás, ele cobrava R$ 6,3 milhões, e a Justiça determinou que o Corinthians pagasse R$ 3,2 milhões, com correções. Contudo, o volante alega que ainda tem mais R$ 2 milhões desta parcela para receber.

Ramiro chegou ao Corinthians em 2018, após uma grande passagem no Grêmio, clube pelo qual conquistou a Libertadores. Ele chegou a ganhar o Paulistão de 2019 no Timão, mas não conseguiu repetir o sucesso no Parque São Jorge. O jogador acabou emprestado ao Al Wasl, dos Emirados Árabes, por um ano, e retornou ao Alvinegro em 2022, mas sem conseguir espaço.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.