João Félix diz que aceitou reduzir o salário para jogar no Barcelona

“A verdade é que sim, renunciei a uma quantidade significativa de dinheiro do meu salário. Porém, precisava mudar, ir para um local em que pudesse praticar meu futebol. E, como sempre disse, acreditava que este seria o lugar ideal. As coisas estão saindo bem e precisava fazer esse esforço para voltar a ter alegria jogando”, disse o atleta ao “Mundo Deportivo”.

Segundo a imprensa espanhola, João Félix recebia 8 milhões de euros (R$ 41 milhões) por ano nos Colchoneros, mas agora ganha 400 mil (R$ 2 milhões) por temporada. O camisa 14 está emprestado ao Barcelona até junho de 2024, mas o clube da Catalunha não tem opção de compra.

Contratado pelo Atlético de Madrid em 2019, João Félix custou 126 milhões de euros (R$ 543 à época), sendo a maior compra da história do clube da capital espanhola. Após altos e baixos, o português foi emprestado ao Chelsea no início do ano e não estava nos planos de Diego Simeone para 2023/24.