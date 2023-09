Liverpool vence time austríaco de virada na estreia da Europa League

O Liverpool estreou com vitória na Europa League 2023/24. Nesta quinta-feira, pela primeira rodada da competição, o time de Jürgen Klopp foi à Áustria para visitar o LASK Linz e venceu por 3 a 1, de virada. Florian Flecker abriu o placar na Raiffeisen Arena, mas Darwin Núñez, Luis Díaz e Mohamed Salah deram o triunfo para os Reds.

Com o resultado, o Liverpool chega aos três pontos, enquanto o LASK Linz permanece zerado no Grupo E. Além dos dois clubes, Union Saint-Gilloise e Toulouse completam a chave.

GOLAÇO

Em um primeiro tempo equilibrado na cidade de Pasching, quem saiu na frente foi o time da casa. Aos 14 minutos, em jogada ensaiada, Horvath cobrou escanteio para a entrada da área, na direção de Flecker. O camisa 29 dominou e soltou uma bomba, no canto, sem chances de defesa para o goleiro Kelleher. O Liverpool até buscou o empate na etapa inicial, mas as equipes foram para o intervalo com o 1 a 0 no placar.

DE PÊNALTI

Atrás no marcador, o Liverpool não tinha outra alternativa que não fosse busca o jogo na etapa final. E o gol de empate demorou apenas 11 minutos para sair. Bajcetic fez jogada pela direita, e a bola sobrou para Luis Díaz. O colombiano finalizou mal, mas foi derrubado na área. O juiz marcou pênalti, e Darwin Núñez cobrou bem para deixar tudo igual.

VIRADA

Sete minutos após o empate, aos 18, a virada veio. Em boa jogada, Darwin Núnez fez o pivô no meio e entregou na direita. A bola chegou até Gravenberch na linha de fundo, que cruzou para a área. Livre, Luis Díaz só teve o trabalho de finalizar para colocar os Reds em vantagem. No fim, Salah, que saiu do banco, recebeu de Darwin Núñez e driblou a marcação antes de bater por baixo das pernas do goleiro aos 43 minutos para definir a partida.

SEQUÊNCIA

LASK Linz e Liverpool voltam a campo por seus respectivos torneios nacionais no fim de semana. No domingo, o clube austríaco encara o Hartberg, em casa. No mesmo dia, o Liverpool tem compromisso com o West Ham, também em casa, pela Premier League. Pela Europa League, os dois clubes só voltam a campo no dia 5 de outubro.

