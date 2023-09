Cobiçado pelo Santos, Carille vive momento decisivo no Japão

O Santos está interessado em um treinador brasileiro para sequência da temporada. Após demitir Diego Aguirre, os dirigentes santistas demonstraram interesse na contratação de Fábio Carille. O técnico atualmente trabalha no V-Varen Nagasaki e vive um momento decisivo no futebol japonês.

Trabalho de Carille no Japão

O treinador, aliás, chegou ao V-Varen Nagasaki em junho do ano passado e teve dificuldades em apresentar um bom trabalho. O time, afinal, conquistou apenas quatro vitórias, seis empates e nove derrotas nos primeiros jogos do treinador. A equipe, inclusive, terminou na 12ª colocação da J-League 2 em 2022.

O V-Varen Nagasaki, no entanto, vem realizando uma campanha positiva nesta temporada. O time está na quinta posição do campeonato, com 55 pontos conquistados e está na reta final da competição. Carille, assim, terá rodadas decisivas pela frente e vive um momento determinante no Japão.

O treinador conseguiu encontrar uma cara para equipe e agora busca uma classificação para elite do futebol japonês. O técnico, contudo, não enxerga com maus olhos um retorno para Santos. O comandante, afinal, tem uma boa relação com Rueda e é bem avaliado internamente pelo clube alvinegro.

Retorno ao Santos

Carille chegou ao Peixe primeiramente em 2021. O treinador apresentou oscilações no começo do trabalho, mas conseguiu tirar os jogadores alvinegros do rebaixamento do Brasileirão na época. Em 2022, acabou sendo demitido depois dos maus resultados no Campeonato Paulista. Agora, Rueda anseia pelo retorno do técnico ao clube.

O Santos, portanto, está disposto a pagar R$ 7,2 milhões da multa contratual para tirar Carille do V-Varen Nagasaki. O clube alvinegro atualmente está na zona de rebaixamento do Brasileirão, não vive um bom momento na temporada e acredita na qualidade do treinador para sair desta situação.

