Lukaku faz golaço e Roma estreia com vitória na Liga Europa

Em duelo pelo Grupo G da Liga Europa, a segunda competição interclubes mais importante do continente, a Roma visitou o Sheriff por 2 a 1 na tarde desta quarta-feira (20/9). O jogo foi pela primeira rodada da competição. A Roma saiu na frente num gol contra de Kiki. Mas, no segundo tempo, o time da Moldávia – que jogava em casa, no Estádio Bolshaya, em Tiraspol – arrancou o empate com o colombiano Tovar. Contudo, Lukaku, num golaço, definiu a vitória italiana.

A Roma foi, assim, aos três pontos, deixando o Sheriff com zero. O grupo se completa com o Slavia Praga/RTC e Sevette/SUI.

Veja aqui a tabela de jogos da Liga Europa

O Sheriff fez bom jogo no primeiro tempo. Anulou o atacante Lukaku e não deixou o time que vinha de uma goleada de 7 a 0 sobre o Empoli pelo italiano, conseguisse criar. E ainda mandou uma bola na trave do goleiro Svillar. Mas, no fim do primeiro tempo, um lance fortuito colocou a Roma na frente. Cristante cobrou falta para a área. Mas Talal tentou cortar para os moldávios e errou. Kiki tentou salvar e fez contra.

Lukaku define a vitória da Roma

No segundo tempo, aos 12 minutos, veio o empate. Um escanteio pela direita não foi cortado pela defesa romanista e o colombiano Cristian Tovar ficou com a sobra, mandando para o gol e deixando tudo igual. Contudo, a festa moldava durou pouco. Afinal, aos 19, Cristante deu um passe de letra para Lukaku dentro da área. Mesmo marcado por três, o belga limpou a jogada e bateu com firmeza para fazer um golaço que recolocou a Roma na frente. O Sheriff lutou pelo empate, entrando com os atacantes brasileiros Luvannor (ex-Cruzeiro) e Ricardinho (ex-Santo André e há anos no exterior). Mas foi a Roma que quase ampliou, com Dybala.

