Fiorentina empata com Genk pela Luga Conferência

A Fiorentina começou com empate a sua campanha na Liga Conferência da Uefa, a terceira em importância do futebol europeu. A atual vice-campeã da competição foi até a Bélgica e ficou no 2 a 2 com o Genk, no Cegeka Arena. O zagueiro Ranieri foi o grande personagem italiano, fazendo os dois gols dos italianos. Zeqiri e McKenzie marcaram para o time da casa.

Com isso, o time italiano fecha a primeira rodada do Grupo F com um ponto, assim como o Genk. O grupo se completa com Ferencváros, da Hungria, e Cukaricki, da Sérvia.

O primeiro tempo foi muito equilibrado. Os times ficaram com os mesmos 50% de posse de bola e os três chutes que foram no alvo entraram, com vantagem para a Fiorentina seguindo para o intervalo com 2 a 1 no placar. Aos sete minutos, após escanteio pela direita, Ranieri cabeceou. O goleiro Vandervoodt tentou espalmar, mas o que fez foi colocar para dentro do gol. Cinco minutos depois. Em falta pela direita cobrada na área, a bola ficou rondando a área e Zeqiri, com oportunismo, mandou para o gol empatando o jogo.

Mas a Fioreintina acabou chegando ao segundo gol aos 23, quando Ranieri, livre, aproveitou um escanteio. Parecia impedido, mas o VAR mostrou que Matías Galarza dava condições. Importante: não confundir o paraguaio Matías Galarza, ex-Vasco e hoje no Talleres/ARG com este Matías Alejandro Galarza, que é argentino e ex-Argentinos Jrs.

Fiorentina quase leva a virada

Na etapa final, o jogo seguiu truncado. Mas, até os 30 minutos, se o Genk teve um pouco mais de posse, as finalizações mais perigosas foram dos italianos, que tentaram sustentar a vantagem até o fim. Porém, ela falhou num escanteio pela direita, aos 40, deixando McKenzie se antecipar e fazer o 2 a 2. Isso animou a torcida, que empurrou o Genk. E o time só não virou aos 50 por falta de sorte. O marfinense Kouamé, após cruzamento da esquerda, se antecipou ao marcador e mandou na trave. O jogo acabou em seguida, com Kouamé lamentando demais a chance perdida.

