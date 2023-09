Torcedores do Botafogo voltam a protestar na sede da CBF: ‘Roubados’

Depois das críticas do Botafogo sobre a arbitragem, torcedores voltaram a protestar em frente a sede da CBF, nesta quinta-feira (21), com pedidos de respeito ao clube e insinuações de roubo. A diretoria alvinegra segue na bronca com o gol anulado de Diego Costa, na derrota para o Atlético-MG, no último sábado (16), pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.

“Respeitem o Botafogo! Ontem: base da seleção de 58,62 e 70; Hoje: roubados”, frases expostas através dos cartazes dos torcedores.

Vale lembrar que no último domingo (17), dia seguinte à partida, um dos muros da sede da instituição amanheceu com uma faixa de protesto. Nela, estava o seguinte dizer: “Respeitem o Botafogo”, o mesmo utilizado em uma das faixas desta quinta (21).

Reclamações do Botafogo

Durante a coletiva, na Arena MRV, o técnico Bruno Lage e diretor André Mazzuco teceram críticas à condução da equipe do árbitro Ramon Abatti Abel. O comandante português chegou a colocar em xeque a lisura da competição nacional. Na ocasião, o comandante ressaltou que “coisas duvidosas e lances inexplicáveis têm beneficiado e prejudicado equipes” e que “querem o campeonato animado até o fim”.

Na sequência, a Associação de Árbitros de Futebol do Brasil (Abrafut) lamentou, nas redes sociais, a reclamação do clube carioca Além disso, destacou que pretende entrar com uma nota de infração junto ao STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva). Contudo, não especificou quais seriam os denunciados e os artigos infringidos durante a reclamação.

Quem também reclamou da arbitragem foi Diego Costa, envolvido diretamente no lance do gol anulado. Nesse sentido, o atacante disse que a arbitragem “meteu a mão na questão da interpretação”. Além disso, frisou que “para a competição ficar mais atrativa tem que deixar o Botafogo mais próximo dos adversários”.

