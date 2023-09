Vasco x Coritiba, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 17h30

Nesta quinta-feira (21/9), São Januário estará lotado para o duelo entre Vasco e Coritiba, pela 24ª rodada do Brasileirão. Os times estão na zona de rebaixamento, mas o Vasco embalou, vem de vitóroia sobre o Fluminense e, se vencer, fica bem mais próximo do Bahia, o primeiro fora do Z4. Já o Coxa é o lanterna. O jogo marca a volta da torcidas aos jogos da Colina (com o fim da punição) e a Voz do Esporte preparou uma cobertura de primeira, com pré-jogo a partir das 17h30. O comando e a narração é de Cesar Tavares.