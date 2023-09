Corinthians tenta renovação, mas vive impasse com Bruno Méndez

Enquanto olha para a parte de baixo da tabela temendo a zona de rebaixamento, o Corinthians também tem outras preocupações. O Timão vive um impasse na situação do zagueiro Bruno Méndez, que tem contrato até o fim de dezembro e está longe de um acordo para renovar.

Segundo o “ge”, o clube tenta estender o vínculo com o uruguaio há cinco meses, mas as partes não falam a mesma língua. Com a janela de transferências aberta no meio do ano, o estafe do defensor paralisou as conversas vislumbrando a oportunidade de mudar de ares.

Sem uma proposta, a equipe paulista voltou à carga para tentar permanecer com Bruno por mais tempo. Apesar disso, a postura do lado do atleta permanece a mesma, e os empresários do jogador afirmam que não têm pressa para definirem o tema.

Ainda conforme o portal, Méndez está insatisfeito com o técnico Vanderlei Luxemburgo, que costuma o escalar como lateral-direito. Zagueiro de origem, ele tem preferência por atuar em sua posição, até para seguir no radar da seleção uruguaia nesta função. Desde que Luxa chegou, o atleta atuou como titular em 21 partidas, mas em apenas seis como zagueiro.

Contratado em 2019 junto ao Montevideo Wanderers (URU) por cerca de R$ 22 milhões, Bruno Méndez faz boa temporada pelo Corinthians. O jogador é visto como importante no elenco, e a direção corintiana não quer se desfazer de um ativo de graça.

Nesta sexta-feira, após cumprir suspensão no empate com o Grêmio, o uruguaio estará à disposição. Resta saber agora se como zagueiro ou lateral. O Corinthians encara o Botafogo às 20h (de Brasília), na Neo Química Arena, pela 24ª rodada do Brasileirão 2023.

