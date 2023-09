Fluminense ganha tempo para recuperar lesionados e focar na Libertadores

O Fluminense, enfim, está inteiramente focado na Libertadores. Depois da vitória diante do Cruzeiro por 1 a 0 no Maracanã, os jogadores tricolores terão uma semana livre para se preparar para semifinal da Libertadores.

Preparação para Libertadores

Neste período, Fernando Diniz treinará os jogadores tricolores para um dos compromissos mais decisivos da temporada. O treinador, assim, espera contar com todos os titulares disponíveis na próxima semana.

O Fluminense, afinal, vem tendo muitos problemas no departamento médico nos últimos dias. Arias e Ganso, inclusive, estão lesionados, foram desfalques no jogo de quarta-feira (20) e são dúvidas na semifinal da Libertadores.

Lesionados do Fluminense

Arias teve um rompimento no tornozelo direito. Ganso está com uma lesão no joelho direito. Os dois vêm realizando tratamento no clube e têm sido preparados para partida decisiva da Libertadores.

Além de Arias e Ganso, Germán Cano e Felipe Melo também ficaram lesionados nesta semana. O atacante teve um problema no tornozelo esquerdo. O zagueiro sentiu dores na panturrilha.

Cano e Felipe Melo, no entanto, conseguiram se recuperar antes do jogo de quarta-feira (20) e estiveram em campo na rodada do Brasileirão. Os dois, portanto, não preocupam para semifinal.

Fluminense e Internacional se enfrentam na próxima quarta-feira (27), às 21h30, no Maracanã, pelo jogo de ida da semifinal da Libertadores. O duelo de volta está marcado para dia 4 de outubro, no mesmo horário, no Beira Rio.

