STJD aplica apenas advertência ao técnico Ramón Díaz, do Vasco

A 4ª Comissão Disciplinar do STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva) aplicou, nesta quinta-feira (21), apenas uma advertência a Ramón Díaz, técnico do Vasco. No dia 14 de agosto, o comandante foi expulso no empate com o Red Bull Bragantino, em jogo válido pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na ocasião, o argentino recebeu o cartão vermelho após reclamar de Anderson Daronco.

Na súmula, o árbitro justificou a expulsão com o seguinte relato: “Por entrar no campo de jogo para protestar contra as decisões da arbitragem, quando a bola encontrava-se em jogo.” Nesse sentido, o treinador corria o risco de receber um gancho maior, algo que não aconteceu. Ramón cumpriu suspensão automática no jogo seguinte, diante do Atlético-MG, no Maracanã.

Além disso, o tribunal absolveu o treinador do Vasco por uma possível infração ao artigo 258 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD). A infração se refere a “assumir atitude contrária à disciplina ou à ética desportiva”. O STJD também aplicou uma advertência no argentino,pautado no artigo 58-B, que se refere a “invadir local destinado à equipe de arbitragem”.

Com Ramón Díaz à beira do campo, o Vasco volta a campo nesta quinta-feira (21), para medir forças com o Coritiba, às 19h (de Brasília), pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto marcará o retorno do time a São Januário, com a presença do público, depois do clube conseguir o acordo com o Ministério Público.

