Barreto busca o quarto acesso na carreira, agora com o Criciúma

O volante Barreto, do Criciúma, está em busca de uma quarta subida de divisão em sua carreira. O camisa 88 do Tigre subiu da Série B com Bragantino e Botafogo, além do Molenbeek, da Bélgica, em maio. O antigo jogador do Alvinegro falou sobre a briga pelo acesso e comentou o fato de ser uma espécie de ‘talismã’ quando o assunto é acesso.

“A briga está muito acirrada, várias equipes próximas, com uma distância mínima. Então, tem tudo para ser uma reta final muito dura e acirradíssima. Nos últimos anos, pude fazer parte de conquistas importantes e isso me traz um pouco de experiência para esses momentos decisivos. Acredito muito na força do nosso elenco, temos uma equipe forte, qualificada, com jogadores experientes e vamos seguir em busca do nosso objetivo, que é o acesso”, disse.

Para seguir brigando pelo G4 da Série B, o Criciúma terá, na próxima sexta-feira (22), mais um adversário direto. Dessa vez, o Tigre visitará o Atlético-GO, em Goiânia. O Dragão soma 44 pontos e ocupa a 8ª colocação. Dessa forma, Barreto falou sobre a preparação para a partida e projetou o duelo contra um adversário direto:

“Fizemos uma preparação muito boa e a vitória sobre o Mirassol, nos moldes que foi, com certeza trouxe uma moral muito grande. Sabemos das dificuldades que vamos enfrentar, o Atlético é forte, ainda mais jogando em casa, mas temos nossos objetivos e vamos com o pensamento de buscar os três pontos. Respeitamos muito o Atlético, mas nesse período do campeonato, não podemos deixar de buscar pontos.

