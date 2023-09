PM aprova ‘rua de fogo’ para Atlético x Cuiabá na Arena

A Arena MRV é palco de uma extensa preparação para outra grande festa neste sábado, às 21h, para a partida Atlético x Cuiabá, pela 24ª rodada do Brasileiro. Afinal, em reunião na Federação Mineira de Futebol, nesta quinta-feira (21), definiram-se os ajustes. E um novo item, entretanto, foi aprovado: a torcida do Galo fará a conhecida “rua de fogo” nas imediações do estádio.

A diretoria do Atlético informou que haverá uma grande recepção dos torcedores ao ônibus dos jogadores, com a utilização de artefatos pirotécnicos (os fogos de artifício) e principalmente sinalizadores.

A “rua de fogo” da torcida atleticana na Arena MRV já tinha uma área reservada desde os primeiros traços do projeto do estádio. A pirotecnia, no entanto, ocorrerá na Rua Walfrido Mendes, local onde por onde o ônibus da delegação passa antes de entrar no estádio. A casa do Galo, prometeram os torcedores, ficará pequena para o tamanho da festa.

Afinal, a Polícia Militar autorizou a festa do clube e da torcida após a diretoria alvinegra pedir permissão às autoridades locais. Haverá a colocação de um gradeamento para evitar possíveis confusões entre torcedores. No Mineirão, a “rua de fogo” e feita na Avenida Coronel Oscar Paschoal. E no Independência a pirotecnia a realizada na Av. Silviano Brandão.

A partida Atlético x Cuiabá tem a expectativa de presença de 40 mil torcedores. Para o Cuiabá, há uma carga de 2,3 mil ingressos, o mesmo número de bilhetes destinados ao jogo contra o Botafogo.

