Jorge Jesus é vaiado em empate do Al-Hilal e cita desgaste: ‘Três jogos em seis dias’

O Al-Hilal tropeçou mais uma vez na temporada, e o técnico Jorge Jesus recebeu críticas. Nesta quinta-feira, os Azuis empataram com o Damac, pelo Campeonato Saudita, em 1 a 1, e o comandante português foi vaiado ao fim do duelo.

Este foi o segundo empate consecutivo em 1 a 1 do Al-Hilal. Na última segunda-feira, a equipe de Neymar encarou o Navbahor, do Uzbequistão, na estreia da Champions League da Ásia, mas não conseguiu vencer em casa. Com o resultado desta quinta, o clube perdeu a liderança da Saudi Pro League para o Al-Ittihad.

Após a partida, Jesus se justificou e atribuiu a queda de rendimento da equipe aos jogos em sequência. De sexta-feira passada até hoje foram três partidas, com pouco tempo para descanso e treinos.

“De uma forma geral, enfrentamos algumas dificuldades para impor o nosso ritmo. É nossa terceira partida em seis dias. Alguns jogadores estão cansados ​​dessa maratona. Mas é claro, não queríamos o empate, nosso objetivo era vencer”, disse o ex-técnico do Flamengo.

As críticas a Jorge Jesus têm aumentado nos últimos dias, e a direção do Al-Hilal considera demitir o treinador português. Segundo a imprensa saudita, Mohammad Al-Shalhoub, que é auxiliar técnico, pode comandar a equipe interinamente.

