São Paulo prepara ‘megaevento’ para decisão da Copa do Brasil

O Morumbi seus arredores serão receber um ‘megaevento’ neste domingo (24), data da final da Copa do Brasil. Ao menos, é o que promete e planeja o departamento de marketing do São Paulo. A ideia é fazer com que o torcedor esteja entretido e dentro do clima da final já desde as primeiras horas da manhã, com uma série de ações. A bola rola às 16h.

Entre os eventos programados para as horas que antecedem a final, está uma recepção diferenciada do ônibus da equipe na chegada ao estádio. Embora as organizadas sejam as responsáveis por essa recepção, o clube se comprometeu a contribuir. Assim, o público que estiver em volta do estádio também poderá ver de perto e participar desta chegada.

Mas não pára por aí: o marketing do São Paulo também promete distribuir milhares de bandeirinhas para os torcedores. Ademais, uma apresentação da Esquadrilha da Fumaça, com aviões caça, está prevista para acontecer poucos minutos antes da bola rolar. O público previsto para a decisão da Copa do Brasil é de 60 a 70 mil pessoas.

O São Paulo nunca foi campeão da Copa do Brasil, tendo perdido a decisão de 2000 para o Cruzeiro, no Mineirão. Agora, pela primeira vez, o Tricolor Paulista poderá decidir em casa, diante de um Flamengo que já levantou a taça quatro vezes. No jogo de ida, o São Paulo venceu por 1 a 0, no Maracanã, ficando assim a um empate do título.

