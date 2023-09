Cristiane celebra retorno ao Brasil: ‘Uma sensação doida’

Cristiane, enfim, está voltando ao Brasil. A atacante, afinal, recebeu uma convocação de Arthur Elias e está treinando na Granja Comary. A jogadora, assim, celebrou seu retorno e relembrou dos anos longe da Seleção Brasileira.

“É uma sensação muito doida, né? Parece que estou vindo na minha primeira convocação. Parece até piada estar falando isso, mas foram quase dois anos longe, não estando com o grupo, não estando aqui na Granja. Quando entrei no quarto até agradeci ao Papai do Céu pela oportunidade que foi dada pela comissão e pelo Arthur”, afirmou Cristiane.

Fala, Cristiane!

A atacante, aliás, fez questão de rasgar elogios para Arthur Elias. O treinador, afinal, comandará as jogadoras brasileiras nos próximos compromissos e vem tentando realizar um trabalho do zero no Brasil.

“O Arthur e a comissão técnica sempre deixaram muito claro que para eles não vai importar a idade, vai importar o que a gente apresentar diariamente aqui dentro do campo, dentro do nosso trabalho. Isso dá muita confiança para as atletas mais experientes. Eu acho que a gente consegue trazer essa ajuda para as meninas que estão chegando agora, para a nova geração, para as meninas que estão tendo a primeira convocação”, disse Cristiane.

Parceria com Marta

Além da atacante, Marta também acabou sendo convocada por Arthur Elias e está participando dos treinamentos na Granja Comary. Cristiane, assim, acredita que esta experiência da dupla será positiva para Seleção Brasileira.

“Acho que esse tempo de experiência, principalmente meu e da Marta, nós somos as tias do elenco, traz uma ajuda na integração com o resto do grupo e a confiança, claro, primeiro vindo da comissão técnica no nosso trabalho, faz a gente treinar e trabalhar com muita tranquilidade”, afirmou Cristiane.

Estrela do Brasil

A atacante, aliás, é convocada para Seleção Brasileira desde 2021 e já disputou 167 jogos desde então. A jogadora, inclusive, é a vice-artilheira do Brasil em Copas do Mundo e é considerada um dos grandes nomes da história do futebol feminino do país.

