Sai a escalação do Vasco contra o Coritiba: Payet é titular

O Vasco está escalado para o confronto direto com o Coritiba na luta contra o rebaixamento pelo Campeonato Brasileiro. O duelo marcará o retorno da torcida a São Januário, depois de 90 dias, após o clube entrar em acordo com o Ministério Público. O técnico Ramón Díaz contará com Dimitri Payet entre os titulares pela primeira vez, assim como o retorno de Medel, que estava suspenso diante do Fluminense.

Com 20 pontos, o Cruz-Maltino necessita dar sequência à arrancada para encostar nas primeiras equipes fora do Z4: Bahia (25) e Goiás (26). O Coritiba, por sua vez, é o lanterna e não vence há quase dois meses, desde o dia 24 de julho, quando derrotou o Fluminense, no Couto Pereira.

