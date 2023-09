Athletico-PR x Internacional, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 18h

Nesta quinta-feira (21/9), na Ligga Arena, em Curitiba, pela 24ª rodada do Brasileirão, jogam Athletico-PR e Internacional. O Furacão, com 37 pontos, pode assumir uma vaga no G6, enquanto o Internacional, com 29 pontos, precisa vencer para ficar na metade de cima da tabela. O duelo começa às 19h30 (de Brasília), mas a “Voz do Esporte” brinda o torcedor com a sua cobertura raiz, com muita informação e curiosidades com um pré-jogo a partir das 18h (de Brasília). Diego Mazur está com a narração e o comando da transmissão.