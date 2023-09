Arrascaeta e Luiz Araújo treinam e estarão à disposição do Flamengo na final

O Flamengo teve uma boa notícia, nesta quinta-feira (21), visando o jogo de volta da final da Copa do Brasil, diante do São Paulo. Arrascaeta e Luiz Araújo treinaram com o elenco e estão à disposição para a decisão no próximo domingo (24), às 16h (de Brasília), no Morumbi. Contudo, a Comissão Técnica e o Departamento Médico do clube irão avaliar como será a utilização da dupla em relação à minutagem na decisão.

A dupla voltou a treinar com bola na última terça-feira (19) e deu mais um importante passo em suas recuperações nesta quinta (21). Vale lembrar que ambos tiveram lesões no bíceps femoral da coxa esquerda, com a gravidade entre os graus 2 e 3, no duelo com o Internacional, pelo Brasileirão.

De olho na decisão, o Departamento Médico do Rubro-Negro realiza um trabalho intensivo para contar com os dois jogadores, porém ambos não conseguiram participar da primeira partida, no Maracanã.

A importância do uruguaio

A utilização da dupla entre os titulares, contudo, vai depender da evolução dos quadros e será avaliada pelo Departamento Médico e a Comissão Técnica. No jogo de ida, o Flamengo não conseguiu ser criativo para furar o bloqueio do Tricolor Paulista. Nesse sentido, o retorno do camisa 14 é essencial para sair do Morumbi com a vitória e erguer a taça da Copa do Brasil.

“Vamos avaliar como ele (Arrascaeta) está, como pode chegar a competir no domingo, quanto tempo poderá fazer. Nós temos sempre a esperança que um jogador desse perfil, dessa capacidade, esteja no jogo”, frisou Jorge Sampaoli sobre a qualidade de Arrascaeta, após o empate com o Goiás.

Tarefa rubro-negra

Depois da derrota por 1 a 0 na ida, o Flamengo terá que vencer o São Paulo, no Morumbi, para buscar o título da Copa do Brasil. Sendo assim, os comandados de Sampaoli precisam vencer por dois gols de diferença para ser campeão no tempo normal. Caso vença por um gol de diferença, a decisão irá para os pênaltis.

