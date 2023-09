Grêmio x Palmeiras, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 20h

Tem jogão na noite desta quinta-feira (21/9), na Arena do Grêmio. Dois candidatos ao título brasileiro, os gremistas enfrentam o Palmeiras, às 21h30 (de Brasília). O jogo é pela 24ª rodada. O Verdão tem 44 pontos, em segundo lugar e se vencer ficará a quatro pontos do líder Botafogo. O Grêmio, com 40 pontos, é o quinto colocado. Um tropeço e a chance de caneco vira miragem. É jogo decisivo e a Voz do Esporte inicia a sua transmissão, às 20h (de Brasília), sob o comando de Christian Rafael. Para acompanhar o pré-jogo é só clicar abaixo.