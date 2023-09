Jogos da Série B agitam a briga pelo G4, nesta sexta-feira

Três partidas dão continuidade, nesta sexta-feira (22), à 29ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O destaque fica por conta do Vitória, líder da competição, que vai a Itu enfrentar o Ituano, buscando assim seguir na ponta da competição. Com 52 pontos, o Leão pode se isolar ainda mais na ponta da competição, mas terá que voltar a vencer fora de casa após mais de dois meses.

A última vez que o Vitória venceu fora foi em 19 de julho, contra o Sport, em Recife. Desde então, foram maus resultados, inclusive uma goleada para o CRB, por 6 a 0. Assim, voltar a sair com um resultado positivo longe de Salvador é importante para não correr risco diante de Guarani e Sport, que somam 50 pontos cada. Por outro lado, o Ituano é o 14º, com 33 pontos, tentando se manter longe da zona de rebaixamento.

Mas o G4 também pode ter mexidas em outro jogo da noite. Em Goiânia, o Criciúma visita o Atlético e, se acaso vencer, entra na zona de classificação. Atualmente, o Tigre é quinto colocado, com 48 pontos. Já o Dragão tem 44 e, em oitavo, tenta ganhar em casa para seguir sonhando com a subida. Mais cedo, a Ponte Preta recebe o Mirassol em Campinas.

SÉRIE B – 29ª RODADA

Terça-feira (19/9)

Sampaio Corrêa 2×1 Vila Nova

Sexta-feira (22/9)

Ponte Preta x Mirassol – 19h

Ituano x Vitória – 21h30

Atlético-GO x Criciúma – 21h30

Sábado (23/9)

Chapecoense x Ceará – 17h

CRB x Guarani – 17h

Tombense x Botafogo-SP – 18h

Sport x Londrina – 20h45

Segunda-feira (25/9)

Avaí x Juventude – 18h30

Novorizontino x ABC – 21h

