Cade aprova controle da Galo Holding sobre SAF do Atlético

O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou nesta quinta-feira (21) o controle da empresa Galo Holding sobre a SAF do Atlético Mineiro. Assim, ela ficará responsável por 75% do clube-empresa, em troca de R$ 600 milhões. A Galo Holding também assume todas as dívidas atleticanas e o controle sobre a Arena MRV e a Cidade do Galo.

Entretanto, o início oficial das operações ainda depende de um último ‘ok’ por parte do Cade, o que acontecerá após trânsito em julgado. Ainda assim, a autorização sem restrições já está valendo, com a confirmação da última assinatura eletrônica. Dessa forma, a associação fica com os 25% de ações restantes da SAF do Atlético.

A Galo Holding terá boa parte de seu comando nas mãos da 2R Holding, empresa que pertence à família Menin. Entretanto, também haverá participações societárias minoritárias, como a do fundo empresarial Galo Forte, entre outros. O presidente do Conselho Deliberativo, Ricardo Guimarães, também vai ter ações da SAF sob seu controle, deixando assim o Coimbra, outra SAF que controla no futebol mineiro.

O Conselho, aliás, aprovou a venda da SAF em 20 de julho. Dessa forma, houve a conversão do clube para empresa, o que ainda dependia de trâmites burocráticos. A aprovação acabou ganhando força devido à crise financeira e às muitas dívidas acumuladas pelo Galo ao longo dos últimos anos.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.