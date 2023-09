Vascaínos lotam entorno de São Januário e encaram falhas em catracas

A histórica data da volta da torcida do Vasco a São Januário chegou, após o fim da interdição judicial. Com o jogo contra o Coritiba marcado para às 19h (de Brasília), no entanto, a maioria dos cruz-maltinos teve que se apressar para entrar no estádio e encontrou falhas nas catracas.

A 15 minutos de a bola rolar, milhares de pessoas ainda estavam do lado de fora e formaram filas nos acessos dos portões. Para quem chegou mais cedo, houve tempo de ver o entardecer e a apresentação do Sambarreira, em frente à Barreira do Vasco.

Além da torcida, os fogos também voltaram a São Januário para indicar a entrada da equipe em campo e festejar o reencontro. Neste primeiro momento, os acessos, assim como segurança e policiamento aparentam estar iguais.

No acordo com o Ministério Público, o Vasco apresentou um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) e se comprometeu a realizar mudanças na Colina Histórica. Entre elas, estão a implementação do sistema de reconhecimento facial no acesso ao estádio e o aumento no número de câmeras. Além disso, prometeu aumentar a equipe de segurança envolvida no escoamento dos torcedores.

