Corinthians x Botafogo: onde assistir, escalações, arbitragem

Líder isolado do Brasileirão, o Botafogo volta a campo nesta sexta-feira (22), para medir forças com o Corinthians, às 20h (de Brasília), na Neo Química Arena. Depois de duas derrotas seguidas na competição, o Alvinegro tenta reencontrar o caminho das vitórias para não deixar o Palmeiras encostar. A equipe paulista, por sua vez, não venceu nas últimas quatro rodadas e precisa reagir para não ver o Z4 mais perto.

Depois das derrotas para Flamengo e Atlético-MG, o Glorioso estacionou nos 51 pontos e ligou o sinal de alerta. No returno, o Alvinegro soma apenas quatro pontos e viu o Palmeiras encurtar a distância para 7, restando quinze rodadas.

O Corinthians segue patinando no Campeonato Brasileiro e faz uma campanha irregular, sem emplacar vitórias. Com 27 pontos, a diferença para o primeiro da zona de rebaixamento, o rival Santos, é de apenas três pontos

Onde assistir

O confronto desta sexta-feira (22) terá a transmissão do Premiere.

Como chega o Corinthians

Para esse duelo, Vanderlei Luxemburgo contará com os retornos dos zagueiros Gil e Bruno Méndez, que cumpriram suspensão no último jogo.

No momento, o treinador terá que ficar de olho, pois o Corinthians conta com um “time” inteiro de pendurados. Entre eles, estão os seguintes atletas: Cássio, Fágner, Lucas Veríssimo, Matheus Bidu, Gabriel Moscardo, Maycon, Fausto Vera, Roni, Ruan Oliveira, Biro e Yuri Alberto.

Com um intervalo curto entre as partidas, Luxemburgo irá com força máxima para o confronto, mas irá regular a minutagem dos atletas mais velhos: Fágner, Fábio Santos e Renato Augusto.

Como chega o Botafogo

Apesar de um travamento nas costas, Lucas Perri se recuperou ao longo da semana e deve ser o titular na meta alvinegra.

A principal dúvida de Bruno Lage é na ponta direita. Tchê Tchê foi testado e pode ser novidade no setor, enquanto Júnior Santos corre por fora na disputa por uma vaga para o duelo desta sexta (22).

O Alvinegro não tem qualquer desfalque importante e ainda contará com o retorno de Gabriel Pires. Nesse sentido, o meio-campista volta a ficar à disposição e pode pintar entre os titulares.

CORINTHIANS X BOTAFOGO

24ª rodada do Brasileirão Série A

Data e horário: 22/9/2023 às 20h (de Brasília)

Local: Neo Química Arena, São Paulo (SP)

CORINTHIANS: Cássio; Bruno Méndez (Fágner), Gil, Lucas Veríssimo e Bidu (Fábio Santos); Gabriel Moscardo, Maycon e Giuliano (Renato Augusto); Rojas, Yuri Alberto e Wesley (Pedro0). Técnico: Vanderlei Luxemburgo

BOTAFOGO: Lucas Perri; Di Placido, Adryelson, Víctor Cuesta, Marçal; Marlon Freitas, Gabriel Pires (Júnior Santos) e Eduardo; Tchê Tchê, Victor Sá e Tiquinho Soares. Técnico: Bruno Lage

Árbitro: Paulo César Zanovelli da Silva (MG-FIFA)

Assistentes: Nailton Júnior de Sousa Oliveira (CE-FIFA) e Felipe Alan Costa de Oliveira (MG)

VAR: Rafael Traci (SC-FIFA)

