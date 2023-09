No retorno do público a São Januário, Vasco dá show e goleia Coritiba

Na reabertura de São Januário para a torcida, o Vasco goleou por 5 a 1 o Coritiba na noite desta quinta-feira (21/9), pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Zé Gabriel e Rossi marcaram os gols no primeiro tempo, com Vegetti (duas vezes) e Gabriel Pec anotando na etapa final. Sebastián Gómez descontou para os paranaenses.

Com o resultado, o Cruz-Maltino chega a 23 pontos, na 18ª colocação, e segue na reação para ultrapassar o Bahia, primeiro time fora do Z4, com 25 somados. A equipe carioca, porém, ainda tem um jogo a menos. Já o Coxa segue na lanterna, estacionado nos 14 pontos.

Veja aqui a tabela de classificação do Brasileirão

A última vez que São Januário recebeu público ocorreu na derrota do Vasco para o Goiás, por 1 a 0, em 22 de junho. Após o jogo aconteceram vários incidentes de violência, e o Cruz-Maltino foi punido pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) com quatro jogos de suspensão, já cumpridos.

Primeiro tempo

O Vasco dominou os primeiros 45 minutos e, após três defesas do goleiro Gabriel diante de Puma em uma jogada, abriu o placar aos sete, após cobrança de escanteio. Rossi pegou rebote e cruzou para Zé Gabriel subir firme. O gol foi merecido em razão da intensidade dos donos da casa em meio a atmosfera criada pela presença de público na Colina.

O time seguiu em cima e teve oportunidades de ampliar em arremate de Piton, de fora da área, e com Payet, que ficou na marcação de Kuscevic. O segundo gol saiu após excelente jogada coletiva. Paulinho achou Rossi na área, que fez tabela com Payet para anotar o primeiro dele no retorno ao clube. O Coritiba incomodou no fim, mas sem perigo.

Segundo tempo

O panorama não mudou no retorno do intervalo. Logo aos quatro minutos, Paulinho recuperou no meio, fez ótima jogada pela direita e cruzou para Vegetti dominar no peito e fazer um belo gol. Inicialmente, o assistente deu impedimento do argentino, mas o VAR confirmou o terceiro gol.

Com um futebol de qualidade e diante da fragilidade do adversário, o quarto gol veio novamente com Vegetti após cruzamento de Piton. Aos 34, a defesa do Vasco parou, e Sebastián Gómez descontou para os paranaenses. Mas Gabriel Pec deu números finais ao placar após cruzamento de Marlon Gomes. Festa em São Januário!

VASCO 5X1 CORITIBA

24ª rodada do Brasileirão Série A

Data: 20/9/2023

Local: Estádio São Januário, Rio de Janeiro (RJ)

Publico presente: –

Público pagante: –

Renda: –

VASCO: Léo Jardim; Puma Rodríguez, Medel, Léo e Lucas Piton; Zé Gabriel (Jair, 14’/2ºT), Praxedes (Marlon Gomes, 22’/2ºT), Paulinho e Payet (Gabriel Pec, 14’/2ºT); Rossi (Orellano, 27’/2ºT) e Vegetti (Sebastián Ferreira, 21’/2ºT). Técnico: Ramón Díaz

CORITIBA: Gabriel; Hayner (Natanael, 16’/2ºT), Kuscevic, Thiago Dombroski e Jamerson; Samaris (Willian Farias, 12’/2ºT), Fransérgio (Andrey, 24’/2ºT) e Sebastián Gómez; Marcelino Moreno, Robson (Jesé, 12’/2ºT) e Slimani. Técnico: Thiago Kosloski

Gols: Zé Gabriel, 8’/1ºT (1-0); Rossi, 33’/1ºT (2-0); Vegetti, 4’/2ºT (3-0); Vegetti, 17’/2ºT (4-0); Sebastián Gómez, 34’/2ºT (4-1); Gabriel Pec, 35’/2ºT (5-1).

Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza (Fifa-SP)

Assistentes: Kleber Lucio Gil (SC) e Evandro de Melo Lima (SP)

VAR: Rodrigo D’Alonso Ferreira (SC)

Cartões amarelos: Sebastián Ferreira (VAS); Samaris, Willian Farias, Natanael, Kuscevic (CTB)

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.