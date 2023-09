Vegetti celebra vitória diante do torcedor vascaíno: ‘Mais uma final’

Pablo Vegetti foi um dos grandes destaques do Vasco contra o Coritiba nesta quinta-feira (21/9). O atacante argentino marcou duas vezes na vitória por 5 a 1, que marcou o retorno da torcida ao estádio de São Januário. Após a partida, Vegetti celebrou o resultado e revelou ansiedade pelo reencontro com os cruzmaltinos.





“Estava muito ansioso de poder estar aqui com a torcida. Sabíamos que seria importante. Fiquei muito feliz. Foi merecido. Ganhamos outra final. Comemoramos hoje, mas amanhã precisamos focar na outra partida”, disse Vegetti ao Premiere.

O Vasco vive momento de retomada no Brasileirão, após início ruim na competição. Aliás, não ao acaso, a virada de chave da equipe começou com a chegada de Ramón Díaz, que fez o time carioca reencontrar o caminho das vitórias. Assim, Vegetti ressaltou a importância do treinador ao transmitir otimismo a todos os jogadores do elenco.

“Ele deu confiança a todo o grupo, aos que jogam e aos que não, e isso é muito importante para uma equipe como a nossa. Assim, vamos seguir trabalhando, uma vez que esse elenco tem tudo para fazer história com essa grande equipe”, afirmou o atacante.

Dessa forma, com a vitória, o Vasco chegou aos 23 pontos, na 18ª posição. O Bahia, primeiro time fora da zona do rebaixamento, tem 25.

