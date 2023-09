Athletico e Inter: jogo quente e vitória do Furacão no finzinho

Athletico-PR e Internacional fizeram um jogo elétrico na noite desta quinta-feira (21/9), na Ligga Arena, em Curitiba, pela 24ª rodada do Brasileirão. O jogo foi muito pegado. Vários amarelos e faltas feias que poderiam resultar em vermelhos. Mas também belas jogadas e bonitos gols. No fim, vitória por 2 a 1, com o Athletico saindo na frente com Erick; Carlos de Pena empatando para os visitantes; e Alex Santana matando o jogo a favor do Furacão aos 44.

O Internacional entrou com dez reservas, poupando os astros para a semifinal da Libertadores na próxima semana (somente Rochet de titular). Mas durante o jogo entraram cinco titulares. O Athletico perdeu dois jogadores que saíram machucados antes dos dez minutos – Madson e Vitor Roque. E teve o caso Nico Hernández. Ex-Athletico, ele foi aplaudido antes do jogo. Mas fez uma falta violentíssima que tirou Vitor Roque de campo aos dez minutos. E passou a ser vaiado a cada toque na bola até o apito final do juiz.

Com a vitória, o Athletico foi aos 40 pontos, em sexto lugar, jogando o Flamengo para a sétima posição. O Internacional, com a derrota, é o 12º, com 29.

Lesões, amarelos e belos gols

Logo no primeiro minuto, o lateral atleticano Madson chegou para abafar uma bola e sentiu a coxa esquerda. Assim, saiu para a entrada de Bruno Peres. Aos dez, Vitor Roque recebeu pela direita e sofreu falta fortíssima do ex-atleticano Noco Hernández. Dessa forma, o zagueiro do Inter levou amarelo, mas poderia até ser vermelho. E a sensação do Furacão saiu para a entrada de Pablo. Dez minutos e o time paranaense fez duas alterações.

Contudo, o Furacão estava mais ousado, buscando o ataque diante de um retrancado Inter, que estava nervoso e fazendo faltas. O time da casa quase marcou quando Zapelli chutou na área para grande defesa de Rochet, que mandou para escanteio. Mas, na cobrança, a bola sobrou para Fernandinho, que ganhou na cabeça e deu para Erick matar no peito e chutar de virada. Belo gol para colocar Athletico na frente.

Só que o Furacão recuou e deu a chance para o Inter começar a aparecer mais na área. Aos 35, uma bola perdida por Fernandinho terminou com Lucca rolando para De Pena pegar de fora da área e fazer belo gol, empatando. O jogo seguiu pegado. Aos 50, Pablo foi de carrinho e acertou o goleiro Rochet. Mais um amarelo que poderia ter sido vermelho.

Internacional empata, mas Athletico vence no fim

No segundo tempo, o jogo continuou pegado, mas com os times construindo ótimas chances. Os Colorados De Pena e Luiz Adriano obrigaram Leo Linck a grande defesa. Por outro lado foi incrível a defesa de Rochet em chute de Vitor Bueno. Além disso, Thiago Heleno meteu uma na trave. Depois dos 30 minutos, o Inter, com o técnico colocando cinco titulares que estavam no banco, foi buscar a vitória. Mas quem marcou foi o Furacão. Aos 44 minutos, Canobbio cruzou e Alex Santana, que entrara na vaga de Fernandinho na etapa final, ganhou na cabeça de Mercado e Renê: Athletico 2 a 1.

ATHLETICO-PR 2X1 INTERNACIONAL

24ª rodada do Brasileirão Série A

Data: 21/09/2023

Local: Ligga Arena, Curitiba (PR)

Público: 25.967

Renda: R$ 956.430,00

ATHLETICO-PR: Léo Linck; Madson (Bruno Peres, 2’/1ºT) , Cacá, Thiago Heleno e Esquivel; Fernandinho (Alex Santana, 27’/2ºT), Erick, Vitor Bueno e Zapelli (Cuello, 28’/2ºT); Canobbio e Vitor Roque (Pablo, 10’/2ºT). Técnico: Wesley Carvalho.

INTERNACIONAL: Rochet; Bustos, Igor Gomes, Nico Hernández (Mercado, Intervalo) e Dalbert (Renê, 12’/2ºT); Gabriel, Bruno Henrique, Matheus Dias (Vanderson, Intervalo) e De Pena; Lucca (Enner Valencia, 33’/2ºT) ne Luiz Adriano (Alan Patrick, 25’/2ºT). Técnico: Eduardo Coudet.

Gols: Erick, 23’/1ºT (1-0); De Pena, 35’/1ºT (1-1), Alex Santana, 44’/2ºT (2-1)

Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães (FIFA-RJ)

Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Corrêa (FIFA-RJ) e Carlos Henrique Alves de Lima Filho (RJ)

VAR: Daiane Muniz (FIFA-SP)

Cartões amarelos: Vitor Bueno, Pablo (ATH); Nico Hernández, Matheus Dias, Dalbert, Bustos, De Pena, Wanderson (INT)

