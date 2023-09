Ramón exalta torcida do Vasco em São Januário: ‘Impressionante’

O retorno da torcida do Vasco ao Estádio de São Januário contou com um roteiro brilhante, desde a entrada dos times em campo (espetáculo na arquibancada) até o final da partida. O time carioca venceu o Coritiba por 5 a 1. Aliás, o placar poderia ser ainda mais elástico. Na coletiva de imprensa pós-jogo, o técnico Ramón Díaz destacou a festa dos vascaínos. Segundo ele, o apoio dos torcedores faz com que a equipe tenha outro espírito em campo.





“Jogar com a torcida é impressionante. Já vivi muitas experiências de jogar aqui e não mudou nada. É muito difícil jogar aqui. Por isso, queríamos que Vasco jogasse realmente no seu estádio para demonstrar que é difícil para todos. Estamos contentes com os jogadores. O apoio de todos fez com que a equipe tivesse espírito e atitude. É muito agradável para nós que estamos de fora ver a equipe que tem essa agressividade, ritmo de jogo”, disse Ramón Díaz.

“Os jogadores fizeram uma grande partida e estou feliz por isso. Que desfrutem este momento. Não temos que relaxar, porque não saímos da situação, mas estamos contentes porque estamos em um bom caminho”, completou o treinador.

Ramón exalta a história do Vasco e garante que o trabalho tem que continuar

O treinador cruzmaltino não poupou elogios ao se referir à história do Vasco, valorizada pela torcida. Assim, citou o quanto será importante a equipe saber utilizar dessa sinergia para subir na tabela e se afastar da zona do rebaixamento.

“A pressão que existe é muito forte. É um clube grande. Não é pequeno. Tem muita história. Então temos que defendê-la. Defender a torcida, o time, os dirigentes. Parece que o estádio é maior porque tem muitos torcedores. Espero que consigamos os pontos para sair da situação difícil o mais rápido possível. Estou feliz com os jogadores, estão comprometidos. Que a gente desfrute deste momento, mas precisamos seguir trabalhando para sair”, explicou.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.