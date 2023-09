Torcida do Vasco celebra vitória nos arredores de São Januário

O clima é de muita festa nos arredores de São Januário após a vitória do Vasco sobre o Coritiba nesta quinta-feira (21), em partida que marcou o retorno da torcida ao estádio. No campo, o time fez bonito; do lado de fora, os vascaínos fizeram a festa com músicas e, claro, muita alegria. Prova disso é que, mesmo uma hora após o apito final, milhares de torcedores permaneciam em frente à sede social do clube.

Torcedores descrevem sensação do retorno ao estádio

Em entrevista a reportagem do J10, o torcedor Humberto Nery, de 39 anos, descreveu a sensação de estar de volta à casa do Vasco. Para ele, só quem esteve no estádio na noite desta quinta sabe como foi esse retorno. De acordo com Humberto, foi uma das melhores atuações do Gigante da Colina nos últimos anos.

“Depois de 90 dias sem São Januário, voltar ao estádio é uma sensação incrível. A atmosfera da torcida foi uma das mais incríveis que já vi em São Januário. Aliás, conciliou com uma atuação de cinema do time. Eu como vascaíno saio de alma lavada, pela volta e pela sintonia de Vasco e torcida. Só quem estava aqui conseguiu sentir o que foi esse jogo, não consigo lembrar uma atuação como essa desde Vasco x Grêmio de 2011, mas o sentimento do torcedor é inigualável. Uma noite mágica em São Januário”, disse o supervisor.

Já para a enfermeira Marcela Figueiredo, de 29 anos, a vitória diante do Coxa foi para lavar a alma. Além disso, ela afirmou que o que se viu em São Januário foi a essência do Vasco.

“Lavamos a alma hoje! Depois de tantos dias sem São Januário, que pareciam muito mais do que 90 dias, finalmente voltamos a estar no nosso estádio. O amor, a igualdade e o Vasco de verdade estão pulsando hoje aqui”, definiu.

Próxima partida do Vasco em sua casa

Aliás, o próximo encontro entre Vasco e torcida já tem data marcada. No dia 7 de outubro, o time de Ramón Díaz recebe o São Paulo em São Januário, pela 26ª rodada do Brasileirão. A bola rola às 18h30.