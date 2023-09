De Pena vê mérito de compatriota em derrota do Inter para o Athletico

O Inter perdeu por 2 a 1 para o Athletico-PR com um gol nos minutos finais em Curitiba, pela 24ª rodada do Brasileirão. Para o meio-campista uruguaio De Pena, o lance que definiu a favor dos paranaenses foi mérito total do compatriota Canobbio, que fez cruzamento para Alex Santana balançar a rede.

“Mérito do jogador do Athletico, que achou uma bola na hora certa. É futebol, acontece, Temos de tentar corrigir e melhorar para as próximas partidas”, disse o jogador, autor do gol colorado na Ligga Arena.