Grêmio segura a pressão do Palmeiras no fim e vence o clássico

Grande resultado para o Grêmio na noite desta quinta-feira (21/9). Afinal, em sua Arena, recebeu o Palmeiras, pela 24ª rodada do Brasileirão, e venceu por 1 a 0, gol logo no ínicio, aos oito minutos do primeiro tempo, de João Pedro. O jogo teve as defesas superando os ataques e pouca criatividade dos meias, principalmente os palmeirenses. No fim, o Palmeiras pressionou em busca do empate, mas com muitos chuveirinhos e sem sorte: uma cabeçada de Gustavo Gómez nos acréscimos foi no travessão.

Veja aqui a tabela de classificação do Brasileirão

O Grêmio pulou para 43 pontos, em terceiro lugar. Com a derrota, o Palmeiras parou nos 44 pontos, seguindo na vice-liderança. A ponta é do Botafogo, que tem 51 e enfrenta o Corinthians nesta sexta-feira.

Grêmio sai na frente e Palmeiras é só pressão

O Gremio começou muito bem, em cima e chegando ao gol aos oito minutos, quando Suárez deu passe de craque para a entrada do lateral João Pedro pela direita. O chute veio cruzado. Perfeito. Na rede. 1 a 0. Mas o time gremista cometeu um erro. Afinal, depois dos 15 minutos, recuou e viu o Palmeiras impor seu jogo, tanto tocando a bola como em contra-ataques. Endrick quase marcou. Veiga teve duas chances. Uma delas foi salva de forma incrível por Gabriel Grando. Na outra, uma perigosa falta. O Grêmio só voltou a equilibrar o jogo nos dez minutos finais do primeiro tempo. E foi para o intervalo com a vantagem, mesmo com menor posse (43%) e finalizações (8 a 3).

Gremistas seguram a vitória na marra

No segundo tempo, o meio de campo do Verdão, bem marcado, não conseguiu construir, o que obrigou o time a fazer ligações diretas para municiar Endrick. Abel resolveu fazer uma mudança tripla que pouco mudou o panorama do jogo, pois o time seguiu sem criação. O Grêmio por sua vez, embora chegasse com algum perigo, estava com péssima pontaria, mas assustando num chute de Galdino que passou raspando o gol de Weverton. Nos minutos finais, o Grêmio com dez (Villasanti expulso) levou pressão. Porém, viu Grando fazer boas defesas e Gustavo Gómez mandar uma no travessão. E o Grêmio, enfim, celebrou a vitória dramática, e importante, por 1 a 0.

GRÊMIO 1X0 PALMEIRAS

24ª rodada do Brasileirão Série A

Data: 21/9/2023

Local: Arena do Grêmio, Porto Alegre (RS)

GRÊMIO: Gabriel Grando; João Pedro, Bruno Alves, Rodrigo Ely (Bruno Uvini, 34’/1ºT) e Reinaldo; Villasanti, Pepê, Nathan (Galdino, Intervalo), Cristaldo (Ferreirinha, Intervalo) e JP Galvão (André, 10’/2ºT); Suárez (Ronald, 43’/2ºT). Técnico: Renato Gaúcho

PALMEIRAS: Weverton; Marcos Rocha (Luis Guilherme, 19’/2ºT), Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Gabriel Menino (Richard Ríos, 28’/2ºT), Zé Rafael (Breno Lopes, 35’/2ºT) e Raphael Veiga; Mayke, Artur (Kevin, 19’/2ºT) e Endrick (Rony, 19’/2ºT). Técnico: Abel Ferreira

Gol: João Pedro, 8’/1ºT (1-0)

Árbitro: Bruno Arleu de Araújo (Fifa-RJ)

Assistentes: Eduardo Gonçalves Cruz (MS) e Thiago Henrique Farinha (RJ)

VAR: Igor Junio Benevenuto de Oliveira (Fifa-MG)

Cartões amarelos: Ely, JP Galvão, Villasanti, Suárez (GRE); Marcos Rocha, Mayke (PAL)

Cartão vermelho: Villasanti, (GRE, 40’/2ºT )

