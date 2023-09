Cruzeiro vence e vai à semifinal da Copa do Brasil Sub-20; Bahia também passa

O Cruzeiro contou com gols de Arthur e Robert para vencer por 2 a 0 o Sampaio Corrêa nesta quinta-feira (21), na Arena Vera Cruz, em Betim, pelo duelo de volta das quartas de final da Copa do Brasil Sub-20. Como o jogo de ida terminou empate em 1 a 1 no Maranhão, os mineiros garantem clçassificação para enfrentar o Fluminense.

Nas oitavas de final, a Raposa passou pelo rival América-MG com duas vitórias, ambas por 2 a 0.

A outra semifinal será entre Bahia e Grêmio. Também nesta quinta, o Esquadrão de Aço levou a melhor por 2 a 1 sobre o CSA de Alagoas. No primeiro encontro entre os times nordestinos, os baianos golearam por 5 a 0. Na fase de oitavas, o Tricolor de Salvador eliminou o Grêmio Pague Menos com uma vitória por 3 a 0 e um empate sem gols.

A CBF ainda não informou sobre horários, locais e datas das partidas que valem vaga na decisão do mata-mata nacional.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.