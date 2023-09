Gómez admite ineficiência, mas diz que Palmeiras ‘merecia mais’ no Sul

O Palmeiras tropeçou em sua caminhada para alcançar o Botafogo, líder do Campeonato Brasileiro. Nesta quinta-feira (21), a equipe comandada por Abel Ferreira desperdiçou chances, mas perdeu por 1 a 0 para o Grêmio, fora de casa, pela 24ª rodada do Brasileirão.

O zagueiro Gustavo Gómez comentou a atuação alviverde e afirmou que o time merecia sorte melhor em Poroto Alegre.

“Um pouco triste. Acho que nosso time merecia um pouco mais. Criamos bastante e tomamos um gol no começo do jogo. Não perdemos o foco de tentar fazer o nosso jogo, de criar lances e sair para fazer o gol. Mas acho que hoje faltou um pouco de eficácia. Nosso time foi bem. Agora é colocar a cabeça no lugar, que temos uma decisão na próxima semana”, disse o paraguaio ao “SporTV”.

Na próxima rodada, o Verdão visita o Red Bull Bragantino no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista. O duelo ocrrerá no domingo (1/10), às 18h30 (de Brasília). O Grêmio, no dia anterior, encara o Fortaleza no Castelão, às 16h.

O Palmeiras, contudo, vira a chave para a Copa Libertadores. Na próxima quinta-feira (28), às 21h30, o time viaja até a Argetnina, onde encara o Boca Juniors, na Bombonera, pelo jogo de ida das semifinais.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.