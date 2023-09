Barcelona encaminha renovação de contrato de Xavi

O Barcelona já tem conversas encaminhadas com Xavi, de 43 anos, para renovar o contrato do treinador espanhol. Segundo a “Espn”, dirigentes buscam ampliar o vínculo por mais um ano. Ou seja, o contrato, atualmente válido até junho de 2024, iria até o mesmo mês do ano seguinte. A expectativa é que o acerto seja divulgado nos próximos dias.

Além disso, as partes conversam para colocar a opção de renovação por mais um ano. Dessa forma, até o fim da temporada de 2025/26 (junho de 2026), caso os dois lados aceitem a prorrogação. Diretoria e treinador já tinham iniciado conversas sobre o assunto, mas voltaram a tratar do tema nos últimos dias, com o fim da janela de transferências no início de setembro.

O Barcelona é o segundo time que Xavi trabalha como treinador. Afinal, anteriormente, o ex-jogador passou pelo Al-Sadd, do Qatar. Pelos blaugranas, Xavi tem 96 partidas, com 61 vitórias, 16 empates e 19 derrotas.

Os números demonstram o bom trabalho de Xavi à frente do Barcelona. Afinal, vale destacar que, na última temporada, o treinador levou o seu time ao título do Campeonato Espanhol, com 10 pontos de vantagem ao poderoso rival Real Madrid.

