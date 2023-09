Abel dispara contra a arbitragem após derrota no Sul: ‘Isso é roubo’

Abel Ferreira ficou revoltado com a atuação da arbitragem na derrota do Palmeiras para o Grêmio nesta quinta-feira (21). No fim do segundo tempo, já nos acréscimos, o treinador português deixou o gramado. Mas, antes de ir para o vestiário, afirmou que o time paulista foi roubado na Arena, em Porto Alegre.

“Isso é roubar! Isso é roubar”, gritou Abel Ferreira, fazendo sinal de roubo com a mão.

Logo após Abel Ferreira ir para o vestiário, palmeirenses e gremistas se desentenderam do lado de fora do campo. A confusão foi entre o vice-presidente de futebol do Grêmio, Antônio Brum, e João Martins, auxiliar técnico de Abel Ferreira no Palmeiras.

Com a derrota fora de casa, o Palmeiras não conseguiu diminuir a diferença para o líder Botafogo. Assim, o Verdão segue sete pontos atrás do time carioca.

