Abel culpa falta de eficiência para derrota do Palmeiras

O Palmeiras perdeu para o Grêmio por 1 a 0, nesta quinta-feira (21), na Arena do Grêmio, pela 24° rodada do Campeonato Brasileiro. O Verdão sofreu um gol ainda no início do primeiro tempo e pressionou o Tricolor Gaúcho em busca do empate, mas pecou nas finalizações. Aliás, a falta de eficiência para concluir as jogadas foi a principal reclamação de Abel Ferreira após a partida.

Afinal, em coletiva após o embate, Abel minimizou sua saída do campo antes da partida ser finalizada e culpou a falta de eficácia no ataque para a derrota fora de casa.

“O que se passa dentro do campo, fica dentro do campo. O que vou te dizer, hoje era dia de a bola não entrar. Criamos o suficiente para sair daqui com outro resultado, fizemos tudo, mas acho que nos primeiros dez minutos entramos longe das marcações que tínhamos definido, a partir disso o jogo foi todo nosso. Não ganhamos porque não fomos eficientes. É dar parabéns para o Grêmio por ter sido eficiente e ganhado o jogo”, falou Abel, que prosseguiu.

“Não foi por falta de volume, intensidade, a bola bateu na trave e não quis entrar. Tivemos uma transição do Rony, entre outros, o volume foi grande para a pouco eficácia. Foram 18 arremates, mas o futebol é feito de eficácia e nesse quesito nosso adversário foi melhor. Chutou metade das vezes que nós e venceu a partida”, completou o treinador.

Próximo compromisso de Abel e companhia

O próximo compromisso do Palmeiras é na quinta-feira (28), às 21h30, contra o Boca Juniors, na Bombonera, no primeiro jogo da semifinal da Conmebol Libertadores. Assim, pelo Brasileirão, o Verdão visita o RB Bragantino, no dia 1º de outubro, às 16h, em Bragança Paulista, pela 25ª rodada.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.