Marcelo Fernandes reintegra quarteto afastado no Santos

O técnico Marcelo Fernandes decidiu reintegrar os laterais Cadu e Pedrinho Scaramussa, o meia Ed Carlos e o atacante Lucas Lourenço ao grupo principal do Santos. O quarteto foi afastado por Diego Aguirre, logo no início do trabalho do uruguaio no Peixe. Agora, eles retomam e são opções para o interino no próximo compromisso. O Alvinegro Praiano encara o Vasco, no dia 1° de outubro, na Vila Belmiro, pela 25° rodada do Campeonato Brasileiro.

Os jogadores não tinham cometido nenhum ato disciplinar. A decisão de Aguirre foi puramente técnica. O treinador havia enxergado a necessidade de reduzir o grupo para o restante da temporada e que não contaria com o quarteto naquele momento. Entretanto, os atletas vem ganhando poucas oportunidades neste ano.

Por exemplo, o meia Ed Carlos foi afastado tanto por Paulo Turra como por Diego Aguirre. Já os laterais Cadu e Pedrinho Scaramussa são opções para um setor carente do Peixe na temporada, mas também não tiveram muitas oportunidades. Por fim, o atacante Lucas Lourenço estava emprestado ao Figueirense, mas retornou a Vila Belmiro no segundo semestre. Ele estava na lista de negociáveis, mas não recebeu nenhuma proposta e agora luta por espaço no elenco principal.

Assim, o Santos tem mais de uma semana livre para se preparar para o duelo com o Vasco, pela 25ª rodada do Brasileirão, na Vila Belmiro. O duelo com o Cruz-maltino ganhou tons decisivos para as pretensões da equipe na competição. E o quarteto pode ser a novidade na lista de relacionados.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.