Dorival espera contar com Igor Vinícius ainda em 2023

Um dos destaques do São Paulo no ano passado, o lateral-direito Igor Vinícius completou, nesta quinta-feira (21), oito meses sem entrar em campo. O jogador iniciou o ano de 2023 com status de titular do time, mas só completou dois jogos oficiais. Ele sofreu uma grave lesão no púbis, passou por uma cirurgia no local, mas ainda não se recuperou totalmente.

Após a cirurgia, o jogador não conseguiu responder bem aos tratamentos e as dores eram constantes. Logo que voltava a treinar com um pouco mais de intensidade, os incômodos voltavam, e todo o processo era reiniciado. Contudo, mesmo com uma longa recuperação, o técnico Dorival Júnior ainda espera contar com o lateral ainda em 2023.

“Ele começou a ir para campo agora, intensificando um pouco mais. Espero que ele não sinta mais dores, que ele possa ter um caminho mais rápido para essa recuperação não estender por mais tempo e possa estar, se Deus quiser, no máximo… É difícil colocar dias, mas que ele esteja o mais rápido possível com o nosso grupo para que, de repente, possa entrar nesse Campeonato Brasileiro e se apresente em janeiro nas melhores condições, já totalmente recuperado. Foi um ano muito difícil para ele”, falou Dorival, após o duelo contra o Fortaleza.

O lateral-direito jogou apenas contra Ituano e Ferroviária, no Campeonato Paulista. Contudo, o jogador começou a sofrer com uma pubalgia. No início, Igor Vinícius tentou se recuperar da contusão com um método mais conservador. Sem sucesso, acabou precisando realizar uma cirurgia.

Igor Vinícius faz falta no São Paulo?

Aliás, a ausência de Igor Vinícius abriu espaço para a consolidação do experiente Rafinha na posição. O jogador tornou-se titular absoluto da função, além de receber a faixa de capitão. Moreira, Nathan e Raí Ramos também são opções de Dorival Júnior.

Contudo, o lateral faz falta por conta de suas características ofensivas. No ano passado, o atleta foi responsável por 11 gols marcados pela equipe, sendo quatro tentos e sete assistências. Para efeito de comparação, Rafinha soma apenas um gol e uma assistência em 2023.

