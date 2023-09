Corinthians coloca em jogo longo tabu em casa contra o Botafogo

Corinthians e Botafogo se enfrentam nesta sexta-feira (22), às 20h, na Neo Química Arena, em jogo válido pela 24° rodada do Campeonato Brasileiro. O Timão, aliás, não venceu nas últimas quatro rodadas e precisa reagir para não ver o Z4 mais perto. E, para isso, vai tentar manter um longo tabu contra o Glorioso, jogando em sua casa.

Afinal, o Corinthians não perde para o Botafogo, jogando em São Paulo, há 10 anos. A última derrota do Timão para o Glorioso, em seus domínios, aconteceu no dia 11 de julho de 2012, pelo Campeonato Brasileiro. Na ocasião, Elkeson duas vezes e Paulo André, contra, marcaram para o time carioca. O zagueiro Chicão descontou para o Alvinegro no 3 a 1.

Desde então, as equipes se enfrentaram oito vezes no estado de São Paulo, com cinco vitórias corintianas e três empates. Aliás, vale ressaltar também que o Botafogo nunca conseguiu vencer o Timão, desde que a Neo Química Arena foi inaugurada em 2014.ss

O último confronto entre as equipes em Itaquera, acabou com vitória do Corinthians. O Alvinegro Paulista venceu o Glorioso por 1 a 0, com gol solitário de Gustavo Mosquito, ainda no primeiro tempo.

BOTAFOGO EM VANTAGEM

Nos números gerais, porém, é o Botafogo que tem vantagem. São 41 triunfos dos cariocas contra 36 do Corinthians, além de 24 empates. Na última partida, por sinal, o líder do Brasileiro goleou por 3 a 0, no primeiro turno, no Nilton Santos.

