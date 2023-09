Fluminense monitora situação de Everton Ribeiro, do Flamengo

Reserva no Flamengo do técnico Jorge Sampaoli, Everton Ribeiro pode trocar o Rubro-Negro por um dos rivais cariocas ao fim desta temporada no futebol brasileiro. Tudo porque o Fluminense está de olho no meia, segundo o site “Trivla”. No Ninho do Urubu, o jogador de 34 anos não vive uma das melhores fases, se aproxima do fim de contrato (dezembro de 2023) e não está em plena harmonia com as pretensões de seu clube atual.

Ribeiro quis ouvir o Flamengo, antes de qualquer movimento mais brusco, como mudar da Gávea para as Laranjeiras. No entanto, não se animou com a primeira sinalização do Rubro-Negro a respeito de uma renovação. Ele, segundo a publicação, deseja um contrato mais longo. O Rubro-Negro, porém, acena com apenas mais uma temporada, com direito a metas e outro ano como bônus.

Para deixa-lo ainda mais distante do Ninho em 2024, o Flamengo, agora, prioriza a renovação do atacante Bruno Henrique, outro jogador do elenco rubro-negro com vínculo se encerrando ao fim deste ano.

O Fluminense observa o impasse e se coloca como postulante para abrigar o meia, cujo perfil agrada diretoria e comissão técnica. O Tricolor, aliás, está acostumado a valorizar grandes medalhões, como o goleiro Fábio e o zagueiro Felipe Melo. O presidente Mário Bittencourt entende, também, que Ribeiro é extraclasse e um dos melhores em sua posição, apesar da idade.

Coadjuvante em 2023, Everton Ribeiro tem apenas dois gols e cinco assistências em 50 jogos. No entanto, o meia, multicampeão pelo clube, é um dos grandes ídolos recentes do Flamengo.

