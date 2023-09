Barcelona x Celta de Vigo: escalações e onde assistir

Embalado após uma grande atuação na estreia da Champions, o Barcelona volta ao Campeonato Espanhol para defender o título conquistado na última temporada. Neste sábado (23), os culés recebem o Celta de Vigo, às 13h30, em partida válida pela 6ª da LaLiga. O Camp Nou, está passando por reformas. Por isso, nesta temporada, o time catalão vai jogar no Estádio Olímpico Lluís Companys, que também fica em Barcelona. O jogo terá transmissão ao vivo da ESPN e Star+.

Como chega o Barcelona?

Invicto no Campeonato Espanhol, o Barça é o atual vice-líder da competição com 13 pontos, e fica atrás somente do Real Madrid, com 15, e único clube com 100% de aproveitamento. No entanto, em caso de triunfo neste sábado, os culés podem dormir na liderança da competição e jogar a pressão para o clube merengue, que por sua vez terá o clássico contra o Atlético de Madrid no domingo (24).

No entanto, o técnico Xavi segue sem poder contar com o meia Pedri, lesionado. Por outro lado, o zagueiro Ronald Araujo, em recuperação de lesão, aparece como dúvida.

Barcelona encaminha renovação de contrato de Xavi

Como chega o Celta de Vigo?

Na partida mais recente, o Celta de Vigo perdeu para o Mallorca por 1 a 0. O desempenho do time até agora nesta temporada é de três derrotas, um empate e uma vitória, somando apenas quatro pontos. Dessa maneira, eles ocupam a 16ª posição na tabela, tendo apenas um ponto a mais que o Granada, primeiro time dentro da zona de rebaixamento.

Mas, a esperança para o torcedor do Celta de Vigo é que o técnico Rafa Benítez não terá problemas para escalar a equipe e vai para o jogo deste sábado com força máxima para buscar uma recuperação na LaLiga.

Barcelona x Celta de Vigo

6ª rodada do Campeonato Espanhol

Data e horário: sábado. 23/09/2023, às 13h30 (de Brasília)

Local: Estádio Olímpico Lluís Companys, em Barcelona (ESP)

Barcelona: Ter Stegen; Sergi Roberto, Koundé, Christensen, Balde; Oriol Romeu, De Jong, Gavi; Raphinha, Lewandowski, Joao Félix. Técnico: Xavi.

Celta de Vigo: Iván Villar, Óscar Mingueza, Carl Starfelt, Unai Núñez, Carlos Domínguez, Mihailo Ristic, Fran Beltrán, Luca de la Torre, Strand Larsen, Jonathan Bamba, Iago Aspas. Técnico: Rafa Benítez.

Onde assistir: ESPN e Star+

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.