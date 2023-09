Endrick volta a ser titular no Palmeiras, mas não agrada

O técnico Abel Ferreira surpreendeu na escalação do duelo entre Palmeiras e Grêmio ao colocar Endrick no time titular. Contudo, o atacante não conseguiu evitar a derrota por 1 a 0 para o Tricolor Gaúcho, nesta quinta-feira (21), na Arena do Grêmio, pela 24° rodada do Campeonato Brasileiro.

O centroavante de 17 anos foi titular no lugar de Rony, mas não conseguiu melhorar o desempenho ofensivo do Verdão. A aposta de Abel Ferreira se passa muito pela falta de gols do Palmeiras nas últimas partidas. Afinal, são apenas duas bolas na rede nos últimos cinco jogos. Coincidentemente, a escassez começou após a lesão de Dudu.

Endrick atuou por 64 minutos e foi responsável por seis das 16 finalizações do Palmeiras na partida. Foram cinco chutes e um cabeceio, que levou perigo ao gol defendido por Gabriel Grando. Apesar de ser bastante participativo, o atacante pecou nas finalizações, Aliás, a eficiência do Verdão foi a maior culpada pela derrota, de acordo com Abel Ferreira.

O jogador não começava uma partida como titular do Palmeiras desde o dia 5 de agosto, contra o Fluminense, no Maracanã, pela 18ª rodada do Brasileirão. Desde então, Endrick atuou em cinco das oito partidas neste período, mas sempre entrando nos minutos finais. Além disso, ele não marca um gol desde o dia de julho. Na ocasião, ele balançou redes no empate contra o Athletico-PR, em Curitiba, pela 13ª rodada do Brasileirão.

Endrick vai deixar saudade?

Assim, Endrick ainda busca uma grande partida para deixar de recordação para o torcedor palestrino. Já vendido ao Real Madrid, ele fica no Verdão até o meio do ano que vem. Mas ainda não demonstrou que deve ser titular da equipe de Abel Ferreira.

