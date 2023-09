Santos encaminha renovação de contrato com Patati

O Santos está muito próximo de acertar a renovação de contrato do atacante Weslley Patati. O Peixe ofereceu um novo vínculo por mais três temporadas, além de mais dois anos automático, caso o jogador cumpra algumas metas esportivas. As conversas estão bem avançadas, e o acordo deve ser assinado em breve.

Atualmente, o contrato de Patati com o Santos até o final de 2024. Aliás, sua multa rescisória está estipulada em R$ 640 milhões.

O atacante se destacou no sub-20 do Peixe e foi um dos grandes nomes da equipe no vice-campeonato da Copa São Paulo de Futebol Júnior em 2022. Inclusive, sua primeira renovação aconteceu ainda quando disputava a Copinha.

Além disso, nesta temporada, ele atuou em oito partidas, sendo cinco pelo Brasileirão. Ao todo, tem dez jogos pelo principal. Ele chegou na Vila Belmiro em 2021, sendo o principal destaque do Santos na disputa do Brasileiro da categoria daquele ano. O garoto também foi convocado para a Seleção Brasileira sub-18.

Neste ano, a fera também tem sete gols em quatro jogos pelo Paulista Sub-20 e dois gols em oito jogos pela Copinha. Por fim, fez 12 jogos e 9 gols pelo Brasileiro, sendo o artilheiro isolado do torneio. Ele se destaca pela sua velocidade e drible, além de ser muito habilidoso no confronto individual.

Assim, Patati segue com o elenco principal que se prepara para o duelo contra o Vasco, no dia 1° de outubro, na Vila Belmiro, pela 25° rodada do Campeonato Brasileiro. Aliás, a partida ganhou tons dramáticos, devido à situação das duas equipes na tabela.

