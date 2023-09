Milan x Verona: escalações e onde assistir

Milan e Verona se enfrentam na manhã deste sábado (23), às 10h, no San Siro, em Milão, em confronto válido pela 5ª rodada do Campeonato Italiano. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN 4 e Star+.

Como chega o Milan?

O Milan não atravessa seu melhor momento na temporada. No último compromisso da equipe no Calcio teve uma derrota para a rival Inter por 5 a 1. Ao mesmo tempo, o Milan empatou em casa diante do Newcastle na estreia da fase de grupos da Champions. A equipe é a terceira colocada no Campeonato Italiano, com 9 pontos.

Além disso, o time comandado pelo técnico Stefano Pioli terá que superar o desfalque do goleiro Maignan, lesionado, para seguir na briga pela liderança do Calcio.

Como chega o Verona?

Por outro lado, o Verona vem de um empate sem gols diante do Bologna, diante de seus torcedores. Assim, o time comandado pelo técnico Marco Baroni vai tentar aproveitar o momento instável do Milan para arrancar pontos do adversário em Milão. Assim, nas quatro primeiras rodadas, o Verona teve um desempenho de duas vitórias, um empate e uma derrota. Dessa maneira, a equipe aparece na 9ª posição, com sete pontos.

Além disso, para enfrentar o Milan fora de casa, o Verona terá os desfalques de Jackson Tchatchoua, Thomas Henry e Jayden Braaf, todos lesionados.

Milan x Verona

5ª rodada do Campeonato Espanhol

Data e horário: sábado. 23/09/2023, às 10h (de Brasília)

Local: San Siro, em Milão (ITA)

Milan: Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori e Theo Hernández; Pobega, Krunic e R. Loftus-Cheek; Chukwueze, Olivier Giroud e Rafael Leão. Técnico: Stefano Pioli.

Verona: Montipo; Magnani, I. Hien e P. Dawidowicz; J. Doig, O. Duda, Hongla e D. Faraoni; M. Ijemuan Folorunsho, Ngonge e Bonazzoli. Técnico: Marco Baroni.

Onde assistir: ESPN 4 e Star+

