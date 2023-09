Associação de árbitros prepara denúncia contra Abel Ferreira

A Associação Brasileira de Árbitros de Futebol (Abrafut) prepara uma denúncia contra o técnico Abel Ferreira, do Palmeiras. A entidade decidiu acionar o STJD, após o treinador português insinuar que o Verdão foi roubado contra o Grêmio, nesta quinta-feira (21). O Tricolor Gaúcho venceu por 1 a 0, em jogo realizado em Porto Alegre, pela 24° rodada do Campeonato Brasileiro.

Abel Ferreira ficou revoltado com a atuação da arbitragem na derrota do Palmeiras para o Grêmio. No fim do segundo tempo, já nos acréscimos, o treinador português deixou o gramado. Mas, antes de ir para o vestiário, afirmou que o time paulista foi roubado na Arena, em Porto Alegre.

“Isso é roubar! Isso é roubar”, gritou Abel Ferreira, fazendo sinal de roubo com a mão.

Por sua vez, a entidade disse que não vai aceitar nenhum tipo de insulto contra a arbitragem brasileira. Assim, a associação deve ir ao STJD prestar queixa.

“Não aceitaremos mais nenhum tipo de insinuação, acusação ou insulto comprometendo a dignidade e a honra dos nossos árbitros que estão atuando de forma que tem que ser, cumprindo as regras do jogo”, diz trecho da nota da associação.

Aliás, vale lembrar que na última quarta-feira (20), a Abrafut protocolou uma outra notícia de infração. Mas contra o técnico Bruno Lage, do Botafogo. Afinal, o treinador fez reclamações incisivas da arbitragem após a derrota por 1 a 0 contra o Atlético-MG. Além disso, o atacante Diego Costa também virou alvo da entidade.

