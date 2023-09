São Paulo deve repetir escalação que venceu o Flamengo no jogo de ida

O São Paulo segue sua preparação para a grande final da Copa do Brasil. O Tricolor encara o Flamengo neste domingo (24), às 16h, no Morumbi, pelo jogo de volta da decisão. Na partida de ida, o time de Dorival Júnior ganhou de 1 a 0 no Maracanã, com gol de Calleri, e, assim, joga por um empate para conquistar um título inédito para o clube.

Deste modo, o time que entrará em campo não deve ter nenhuma modificação em relação ao que venceu a partida de ida. Todos os jogadores que começaram a partida no Maracanã não jogaram contra o Fortaleza, nesta quarta-feira (20), pela 24° rodada do Brasileirão. Aliás, o único relacionado foi o goleiro Rafael, que passou o embate todo no banco de reservas.

Aliás, nos últimos treinamentos, os titulares fizeram um circuito físico como aquecimento e, na sequência, alternaram trabalhos técnicos, em campo reduzido, e táticos, utilizando uma extensão maior do gramado. Além disso, o São Paulo também tem feito trabalhos específicos de hidratação para suportar o forte calor que é esperado para domingo.

Por fim, Dorival Júnior não deve ter nenhum novo desfalque para a partida. Erison, Galoppo, Patryck e Marcos Paulo seguem em recuperação no departamento médico e estão fora do embate.

Provável escalação do São Paulo

Assim, o provável São Paulo para o duelo contra o Flamengo tem: Rafael, Rafinha, Arboleda, Beraldo e Caio Paulista; Pablo Maia, Alisson, Rodrigo Nestor e Wellington Rato; Lucas Moura e Calleri.

